Cumhuriyet Gazetesi Logo
12 Dev Adam'ın aday kadrosu belli oldu!

12 Dev Adam'ın aday kadrosu belli oldu!

16.02.2026 17:58:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
12 Dev Adam'ın aday kadrosu belli oldu!

Ergin Ataman yönetimindeki A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Sırbistan maçları aday kadrosu duyuruldu.

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın, FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri C Grubu'nda Sırbistan'la oynayacağı maçların aday kadrosu belli oldu.

Türkiye Basketbol Federasyonu'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Türk vatandaşlığına geçen Bahçeşehir Koleji oyuncularından Malachi Flynn, ilk kez aday kadroya davet edildi.

RAKİP SIRBİSTAN

Başantrenör Ergin Ataman yönetimindeki milli takımın aday kadrosunda şu isimler yer aldı:

Ercan Osmani, Erkan Yılmaz, Şehmus Hazer (Anadolu Efes), Furkan Haltalı, Malachi Emmanuel Flynn (Bahçeşehir Koleji), Yiğit Arslan, Berk İbrahim Uğurlu, Sertaç Şanlı (Beşiktaş GAİN), Onuralp Bitim, James Metecan Birsen, Tarık Biberovic (Fenerbahçe Beko), Can Korkmaz (Galatasaray MCT Technic), Yiğit Onan (Glint Manisa Basket), Furkan Korkmaz, Yiğitcan Saybir (TOFAŞ), İsmail Cem Ulusoy (Trabzonspor), Cedi Osman, Ömer Faruk Yurtseven (Panathinaikos)

Ay-yıldızlılar, 27 Şubat Cuma günü TSİ 21.00'de deplasmanda Sırbistan ile karşılaşacak. Milliler, 2 Mart Pazartesi günü saat 21.00'de ise Sırbistan'ı Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi’nde ağırlayacak.

İlgili Konular: #ergin ataman #12 dev adam #a milli erkek basketbol takımı

İlgili Haberler

Beşiktaş - Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu!
Beşiktaş - Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu! Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisinin tarihi açıklandı.
Okan Buruk'tan Hakan Çalhanoğlu yanıtı: 'Kollarımız açık şekilde...'
Okan Buruk'tan Hakan Çalhanoğlu yanıtı: 'Kollarımız açık şekilde...' Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında karşılaşacakları Juventus maçı öncesi İtalyan basınına konuştu.
Gençlerbirliği yeni hocasını resmen duyurdu!
Gençlerbirliği yeni hocasını resmen duyurdu! Süper Lig ekibi Gençlerbirliği, teknik direktörlük görevine Levent Şahin'in getirildiğini duyurdu.