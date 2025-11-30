Cumhuriyet Gazetesi Logo
Hedef FIBA 2027 Dünya Kupası... 12 Dev Adam 2'de 2 yaptı!

Hedef FIBA 2027 Dünya Kupası... 12 Dev Adam 2'de 2 yaptı!

30.11.2025 20:41:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Hedef FIBA 2027 Dünya Kupası... 12 Dev Adam 2'de 2 yaptı!

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur ikinci maçında deplasmanda karşılaştığı İsviçre'yi 85-60 mağlup etti.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu ikinci maçında İsviçre'ye konuk oldu.

Fribourg kentindeki Saint-Leonard Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi milliler 85-60 kazandı.

12 DEV ADAM'DAN 2'DE 2!

12 Dev Adam, Dünya Kupası yolunda sahasında çıktığı ilk mücadelede Bosna Hersek'i 93-71 mağlup etmişti. Ay-yıldızlılar, İsviçre'ye de üstünlük kurarak grupta 2'de 2 yaptı.

İsviçre ise C Grubu'ndaki ilk maçında ilk yarısını 57-34 önde tamamlamasına karşın Sırbistan'a deplasmanda 90-86 mağlup olmuştu.

Karşılaşmadaki çeyrek sonuçları şu şekilde:

1. Çeyrek: 17-23

Devre: 25-41

3. Çeyrek: 42-65

İlgili Konular: #Dünya Kupası #isviçre #a milli erkek basketbol takımı

İlgili Haberler

12 Dev Adam'dan Dünya Kupası elemelerine harika başlangıç
12 Dev Adam'dan Dünya Kupası elemelerine harika başlangıç A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu'ndaki ilk maçında konuk ettiği Bosna Hersek'i 93-71 mağlup etti.
12 Dev Adam, FIBA'nın 'güç sıralamasında' 2. sırada!
12 Dev Adam, FIBA'nın 'güç sıralamasında' 2. sırada! A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA'nın "güç sıralamasında" 2. sırada yer aldı.
12 Dev Adam'ın Dünya Kupası yolculuğu başlıyor!
12 Dev Adam'ın Dünya Kupası yolculuğu başlıyor! A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ndeki ilk maçında kendi evinde perşembe günü Bosna Hersek ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 21:00'de başlayacak.