16.02.2026 17:28:00
AA
Gençlerbirliği yeni hocasını resmen duyurdu!

Süper Lig ekibi Gençlerbirliği, teknik direktörlük görevine Levent Şahin'in getirildiğini duyurdu.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Natura Dünyası Gençlerbirliği, Metin Diyadin'den boşalan teknik direktörlük görevine Levent Şahin'i getirdi.

Çaykur Rizespor maçı sonrası Metin Diyadin ile yollarını ayıran başkent ekibi, Levent Şahin ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Kırmızı-siyahlı ekipten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbol A takım teknik direktörlüğü için tecrübesi ve vizyonuyla hedeflerimize giden yolda, camiamızı yakından tanıyan Levent Şahin ile 1,5 yıllığına anlaşmış bulunmaktadır. Teknik direktörümüz Levent Şahin ve ekibine 'hoş geldin' diyor, yeni görevlerinde başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

BU SEZON DÖRDÜNCÜ

Levent Şahin, bu sezon Gençlerbirliği'nde görev alan 4. teknik direktör oldu. Başkent temsilcisini, bu sezon Metin Diyadin dışında Hüseyin Eroğlu ve Volkan Demirel çalıştırdı.

Kariyerinin önemli bir bölümünde yardımcı antrenörlük yapan Levent Şahin, ikinci kez Süper Lig'de teknik direktörlük görevini üstlenecek. 52 yaşındaki Şahin, 2016-17 sezonunun ikinci yarısında Süper Lig'de Adanaspor'u çalıştırmıştı.

Şahin, Gençlerbirliği'nin son anda Süper Lig'de kaldığı 2008-09 sezonunda, teknik direktör Samet Aybaba'nın yardımcılığını yaptı.

Son olarak geçen yıl Suudi Arabistan'ın Al Shabab takımında Fatih Terim'in ekibinde yer alan Şahin, kariyerinde Galatasaray ve A Milli Futbol Takımı'nda da yardımcı antrenörlük görevinde bulundu.

Natura Dünyası Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'de 23 puanla 11. sırada bulunuyor.

İlgili Konular: #süper lig #Gençlerbirliği #Levent Şahin

