Beşiktaş - Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu!

Trendyol Süper Lig'de 24. ve 25. haftanın maç programı açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Beşiktaş-Galatasaray derbisinin tarihi de belli oldu.
24. ve 25. hafta maçlarının programı şu şekilde:
24. HAFTA
27 Şubat Cuma:
20.00 RAMS Başakşehir-TÜMOSAN Konyaspor (Başakşehir Fatih Terim)
20.00 Trabzonspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Papara Park)
28 Şubat Cumartesi:
13.30 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor (Recep Tayyip Erdoğan)
16.00 Kocaelispor-Beşiktaş (Turka Araç Muayene)
20.00 Göztepe-ikas Eyüpspor (Isonem Park Gürsel Aksel)
20.00 Galatasaray-Corendon Alanyaspor (RAMS Park)
1 Mart Pazar:
16.00 Natura Dünyası Gençlerbirliği-Zecorner Kayserispor (Eryaman)
20.00 Samsunspor-Gaziantep FK (Samsun Yeni 19 Mayıs)
20.00 Hesap.com Antalyaspor-Fenerbahçe (Corendon Airlines)
25. HAFTA
7 Mart Cumartesi:
16.00 RAMS Başakşehir-Göztepe (Başakşehir Fatih Terim)
20.00 Beşiktaş-Galatasaray (Tüpraş)
8 Mart Pazar:
13.30 Gaziantep FK-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Gaziantep)
13.30 Çaykur Rizespor-Hesap.com Antalyaspor (Çaykur Didi)
16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Kasımpaşa (Medaş Konya)
20.00 Fenerbahçe-Samsunspor (Chobani)
9 Mart Pazartesi
16.00 ikas Eyüpspor-Kocaelispor (Recep Tayyip Erdoğan)
20.00 Corendon Alanyaspor-Natura Dünyası Gençlerbirliği (Alanya Oba)
20.00 Zecorner Kayserispor-Trabzonspor (RHG Enertürk Enerji)