Cumhuriyet Gazetesi Logo
Beşiktaş - Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu!

Beşiktaş - Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu!

16.02.2026 17:13:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Beşiktaş - Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu!

Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisinin tarihi açıklandı.

Trendyol Süper Lig'de 24. ve 25. haftanın maç programı açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Beşiktaş-Galatasaray derbisinin tarihi de belli oldu.

24. ve 25. hafta maçlarının programı şu şekilde:

24. HAFTA

27 Şubat Cuma:

20.00 RAMS Başakşehir-TÜMOSAN Konyaspor (Başakşehir Fatih Terim)

20.00 Trabzonspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Papara Park)

28 Şubat Cumartesi:

13.30 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Kocaelispor-Beşiktaş (Turka Araç Muayene)

20.00 Göztepe-ikas Eyüpspor (Isonem Park Gürsel Aksel)

20.00 Galatasaray-Corendon Alanyaspor (RAMS Park)

1 Mart Pazar:

16.00 Natura Dünyası Gençlerbirliği-Zecorner Kayserispor (Eryaman)

20.00 Samsunspor-Gaziantep FK (Samsun Yeni 19 Mayıs)

20.00 Hesap.com Antalyaspor-Fenerbahçe (Corendon Airlines)

25. HAFTA

7 Mart Cumartesi:

16.00 RAMS Başakşehir-Göztepe (Başakşehir Fatih Terim)

20.00 Beşiktaş-Galatasaray (Tüpraş)

8 Mart Pazar:

13.30 Gaziantep FK-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Gaziantep)

13.30 Çaykur Rizespor-Hesap.com Antalyaspor (Çaykur Didi)

16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Kasımpaşa (Medaş Konya)

20.00 Fenerbahçe-Samsunspor (Chobani)

9 Mart Pazartesi

16.00 ikas Eyüpspor-Kocaelispor (Recep Tayyip Erdoğan)

20.00 Corendon Alanyaspor-Natura Dünyası Gençlerbirliği (Alanya Oba)

20.00 Zecorner Kayserispor-Trabzonspor (RHG Enertürk Enerji)

İlgili Konular: #beşiktaş #galatasaray #süper lig

İlgili Haberler

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Juventus maçı öncesi müjdeyi verdi: 'Oynayabilecek durumda, yarın bizimle olacak'
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Juventus maçı öncesi müjdeyi verdi: 'Oynayabilecek durumda, yarın bizimle olacak' Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, yarın sahalarında İtalya temsilcisi Juventus ile yapacakları UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçının zorlu geçeceğini belirterek iki ayaklı karşılaşma için kadrolarını doğru şekilde kullanmaları gerektiğini söyledi. Buruk ayrıca, sakatlığını atlatan Leroy Sane'nin durumuyla ilgili, "Şu anda oynayabilecek durumda. Yarın bizimle olacak" değerlendirmesinde bulundu.
Gözler Juventus maçına çevrildi: İşte Galatasaray'ın İtalyan takımlarına karşı karnesi!
Gözler Juventus maçına çevrildi: İşte Galatasaray'ın İtalyan takımlarına karşı karnesi! Türkiye temsilcisi Galatasaray, Juventus karşısında hem geçmişten gelen avantajını hem de İtalyan ekiplerine karşı evindeki uzun yenilmezlik serisini sürdürmeyi hedefliyor. İşte sarı-kırmızılıların, İtalyan takımlarına karşı karnesi...
Kritik maça saatler kala... Felipe Melo'dan tarihi 'Juventus-Galatasaray maçı' ve 'Fenerbahçe' itirafı
Kritik maça saatler kala... Felipe Melo'dan tarihi 'Juventus-Galatasaray maçı' ve 'Fenerbahçe' itirafı Galatasaray’ın unutulmaz isimlerinden Felipe Melo, Juventus zaferinden PSG transferine, Fenerbahçe iddialarından kariyerindeki pişmanlıklara kadar çarpıcı açıklamalarda bulundu. Brezilyalı yıldız, “Galatasaray’ı daha fazla seviyorum” derken, sarı-lacivertli kulüpten gelen teklifi asla kabul etmeyeceğini söyledi.