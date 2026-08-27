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12 Dev Adam'ın Litvanya maçı kadrosu açıklandı

12 Dev Adam'ın Litvanya maçı kadrosu açıklandı

27.08.2026 23:15:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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12 Dev Adam'ın Litvanya maçı kadrosu açıklandı

12 Dev Adam'ın 2027 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur J Grubu'ndaki ilk maçında karşı karşıya geleceği Litvanya maçının kadrosu belli oldu.

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A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 2027 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur J Grubu'ndaki ilk maçında Litvanya'yı konuk edeceği müsabakanın 12 kişilik kadrosu belli oldu.

FIBA'nın açıklamasına göre, 27 Ağustos Cuma günü saat 21.00'de Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak mücadelede yer alacak sporcular şunlar:

Şehmus Hazer, Yiğitcan Saybir, Sertaç Şanlı, Cedi Osman, Onuralp Bitim, Malachi Flynn, Furkan Korkmaz, Ercan Osmani, Adem Bona, Erkan Yılmaz, Kenan Sipahi, Ömer Faruk Yurtseven.

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