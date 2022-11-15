12 Dev Adam Sırbistan'ı geçemedi
A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur I Grubu dördüncü maçında Sırbistan'a 77-76 yenildi.
A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri 2. Tur I Grubu maçında deplasmanda Sırbistan’a 77-76'lık skorla yenildi.
Aleksandar Nikolic Spor Salonu’nda oynanan müsabakaya ay-yıldızlılar; Kenan Sipahi, Scottie Wilbekin, Onuralp Bitim, Ercan Osmani ve Sadık Emir Kabaca beşiyle başladı. Karşılaşmanın ilk yarısını milliler 37-34 geride tamamladı. Müsabakanın ikinci yarısında birkaç kez öne geçme fırsatı yakalayan milliler, skor üstünlüğünü koruyamadı ve son topta isabet bulamayınca parkeden 77-76 mağlup ayrıldı.
KALAN MAÇLAR ŞUBAT AYINDA
A Milli Takım'da Scottie Wilbekin 22, Onuralp Bitim 18 ve Kenan Sipahi 11 sayıyla mücadeleyi noktaladı. Sırbistan’da ise Marko Guduric 18 sayı kaydetti. Bu sonuçla birlikte milli takım, 8. maçında 5. mağlubiyetini elde ederken Sırbistan ise 5. kez parkeden galip ayrıldı.
A Milli Takım, 2. Tur I Grubu’nda 24 Şubat Cuma günü sahasında Letonya ve 27 Şubat Pazartesi günü deplasmanda Belçika ile karşılaşacak.
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