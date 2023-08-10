12 Dev Adam'ın kadrosunda iki değişiklik
FIBA Olimpiyat Elemeleri'ne hazırlanan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda Berke Büyüktuncel ve Furkan Haltalı, kadrodan çıkarıldı.
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda Berke Büyüktuncel ve Furkan Haltalı sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkarıldı.
Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan (TBF) yapılan açıklamada, İtalya kampının ardından çalışmalarına İstanbul'da devam eden ay-yıldızlı ekipte Berke'nin sol ayak bileği ile hamstring, Furkan Haltalı'nın ise sağ omuz sakatlığı olduğu kaydedilirken, iki oyuncunun da aday kadroda yer almayacağı belirtildi.
TBF ayrıca iki oyuncuya da "geçmiş olsun" dileklerini sundu.
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