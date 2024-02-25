12 Dev Adam'ın rakibi İzlanda!

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri B Grubu'ndaki ikinci maçında İzlanda'yı ağırlayacak.

AA
Yayınlanma: 25.02.2024 - 09:27
12 Dev Adam'ın rakibi İzlanda!
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A Milli Erkek Basketbol Takımı, İzlanda'yı konuk edecek.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 16.00'da başlayacak. Mücadele TRT Spor Yıldız ekranlarından yayınlanacak.

Ay-yıldızlılar, B Grubu'ndaki ilk maçında İtalya'ya deplasmanda 87-80 mağlup olmuştu.

İzlanda ise gruptaki ilk maçında Macaristan'ı 70-65 yendi. 

PUAN DURUMU

1. İtalya | 2 puan 

2. İzlanda | 2 puan

3. Macaristan | 1 puan

4. Türkiye | 1 puan


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