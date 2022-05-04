12 yaşındaki Ela’nın kızlar ligi olmadığı için spor hayatı bitebilir

04 Mayıs 2022 Çarşamba, 02:00

Türkiye’de kız çocukları futbolda da ayrımcılığa uğruyor. 12 yaşındaki Ela Tong, bu zamana kadar yeterli kız takımı bulunamamasından dolayı erkek takımında sporculuğuna devam etti. Şimdiye kadar erkeklerle oynamasında bir sıkıntı olmadığını dile getiren anne Ebru Tong, “Mayıs ayında başlayacak liglerde oynayabilmeleri için futbolcuların lisans alması gerekiyor. Ela için antrenörümüz lisans başvurusu yapmak istediğinde ‘Kız olduğu için başvuruyu alamayacaklarını, kararın onların yetkisini aştığını’ söylemişler. Ela’ya bu zamana kadar oynadığı takımıyla birlikte maç yapma hakkının verilmesini istiyoruz” dedi. Eğer ailenin isteği değerlendirilmezse, Türkiye Futbol Federasyonu’nunda (TFF) 12-15 yaş arası çocukların oynayabileceği kız ligi olmadığı için Ela amatör futbol hayatına devam edemeyecek.

İzmir’de yaşayan Ela Tong’un futbola olan ilgili ilkokuldayken fark ediliyor. Yeterli kız takımı olmamasından ötürü Ela futbol hayatına Bornova Birlik Futbol Kulübü’nde erkek takımıyla birlikte devam ediyor. Ela’nın takımı mayıs ayının ortasında başlayacak olan Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu U11 ve U12 ligine başvuru yaptı ancak, Ela kız olduğu için lisans alamadı. TFF’de 12-15 yaş arası kız ligi olmadığını belirten anne Ebru Tong, “Başkanlığa yazılı başvuruda bulunduk. Konuştuğumuz herkes bize hak verdi ancak lisans başvurunuzu yapabilirsiniz diyen olmadı. Biz Ela’nın ligde takımıyla maç yapma hakkının verilmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.

‘YAPAMAZSIN DİYENLERİ DUYMASINLAR’

Kadın futboluna dair gelecek bekliyorsak kızlarımızı erken yaşta keşfetmemiz gerekir diyen anna Ebru Tong, “Genelde insanlar bir tane kız oynasa da olur oynamasa da olur, ileride kızlarla oynar şeklinde yaklaşabiliyor. Aileler çok beklenti içine girmek istemiyor ya da doğru bilgilendirilmeyebiliyorlar. Kızlara çağrım, Ela gibi ısrarcı olsunlar. Kuyunun dibinden çıkabilen o tek kurbağa gibi sağır kurbağa olsunlar. Yapamazsın diyenleri duymasınlar” dedi.