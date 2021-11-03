15 yaşındaki Enes Sali, milli takım tercihini yaptı
Romanya Milli Takımı, İzlanda ve Liechtenstein maçları için aday kadrosunu açıkladı. Kadroda, 15 yaşındaki Türk asıllı Enes Sali de yer aldı.
Romanya, 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde 11 Kasım'da İzlanda, 14 Kasım'da ise Liechtenstein ile karşı karşıya gelecek.
Galatasaraylı Morutan ve Cicaldau ile Gaziantep FK'de oynayan Alin Toşça ve Alexandru Maxim Romanya Milli Takımı'nın kadrosuna çağrıldı.
Galatasaray efsanesi Hagi ve eski Konyasporlu Marica’nın sahibi olduğu, Popescu’nun başkanlığını yaptığı Romanya’nın Farul takımında forma giyen Türk asıllı 15 yaşındaki Enes Sali de kadroda yer aldı.
ENES SALİ KİMDİR?
23 Şubat 2006 Kanada doğumlu Enes Sali, 15 yaş 202 günlük olarak Romanya liginin gol atan en genç oyuncusu. Enes, Kanada Ontario'da Türk kökenli Rumen bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi.
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