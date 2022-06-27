16 Yaş Altı Futbol Milli Takımı, hazırlık maçında Gürcistan'ı 3-0 yendi

16 Yaş Altı Futbol Milli Takımı, hazırlık maçında Gürcistan ile karşı karşıya geldi. Rustavi şehrinde oynana maçta Milliler, ev sahibini 3-0 yendi.

AA
27 Haziran 2022 Pazartesi, 22:05
16 Yaş Altı Futbol Milli Takımı, hazırlık maçında Gürcistan'ı 3-0 yendi
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16 Yaş Altı Futbol Milli Takımı, deplasmanda Gürcistan ile oynadığı hazırlık maçını 3-0 kazandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Rustavi şehrindeki Gürcistan Futbol Federasyonu Teknik Merkezi'nde oynanan karşılaşmada milli takımın gollerini 46. dakikada Berk Kızıldemir, 62 ve 83. dakikalarda Emre Gökay kaydetti.

 


16 Yaş Altı Futbol Milli Takımı Gürcistan hazırlık maçı
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