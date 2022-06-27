Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları başladı
Trabzonspor'un Süper Lig 2022–2023 sezonu hazırlıkları bugün gerçekleştirilen antrenmanla başladı.
Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonunu şampiyon tamamlayan Trabzonspor, yeni sezon öncesi ilk antrenmanını yaparak çalışmalarına başladı.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde basına kapalı yapılan çalışmada, az sayıda oyuncu yer aldı.
Isınma koşularıyla başlayan antrenmanda mobilizasyon, denge, pas, 5'e 2 ve geniş alan oyun çalışmaları yapıldı.
Başlıyoruz.— Trabzonspor (@Trabzonspor) June 27, 2022
Yeniden. pic.twitter.com/jgtvj0UuxG
Trabzonspor, yarın gerçekleştireceği çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Bordo-mavililer, kendi tesislerindeki çalışmaları tamamladıktan sonra 4 Temmuz'da Slovenya'ya giderek 17 Temmuz'a kadar yurt dışı kampının ilk etabını gerçekleştirecek.
Karadeniz ekibi, 20-29 Temmuz tarihlerinde Avusturya'da gerçekleştireceği yurt dışı 2. etap kamp çalışmalarının ardından Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı Turkcell Süper Kupa maçı için İstanbul'a dönecek.
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