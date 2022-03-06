17. Antalya Maratonu sona erdi
Antalya'da 20 ülkeden 8 bin 500 sporcunun katılımıyla düzenlenen 17. Antalya Maratonu (RUNTALYA) tamamlandı.
Antalya Maratonu'nda erkekler kategorisinde Üzeyir Söylemez birinci, Mestan Turhan ikinci, Valeriy Peremitin (Rusya) üçüncü oldu. Kadınlarda ise Elmina Saksi (İsveç) birinciliği, Julia Fernas (Kırgızistan) ikinciliği, Merve Güney üçüncülüğü elde etti.
21 bin metre erkeklerde Mohammad Jafar Moradi (İran) birinci, Stanislav Ryabenkov (Rusla) ikinci, Yannick Von Soosten (Almanya) ise üçüncü sırada yer aldı. Kadınlarda Anna Yusupova (Azerbaycan) birinci, Luliia Zianterekova ikinci, Yuliya Kaladkevich (Belarus) da üçüncü oldu.
Organizasyonda 10 bin metre kadınlarda Daryna Moskalenko (Ukrayna) birinciliği, Ekaterina Savkina (Rusya) ikinciliği, Aslı Sertçelik üçüncülüğü elde etti. Erkeklerde ise Yegor Martynenko (Ukrayna) birinci, Mohammad Bogheritajamir (İran) ikinci, Mehmet Koçoğlu üçüncü sırada yer aldı.
Tekerlekli sandalyeli engelliler kategorisinde erkeklerde Ömer Cantay, kadınlarda da Zübeyde Süpürgeci yarışı birinci bitirdi.
İlgili Haberler
- 2022 Tokyo Maratonu'nda kazananlar belli oldu
- Türk boksunda hedef Tokyo Olimpiyatları'ndaki başarının kalıcı olması
- Tokyo'da üniversite sınavına giden öğrencilere saldırı
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Ucuz ayçiçek yağı için birbirlerini ezdiler
- Avcılar'da kaldırım çöktü!
- Zabıtadan markete 'ayçiçek yağı' baskını
- Magandalar gece boyunca ortalığı karıştırdı
- Gürültü yaptı diye döner bıçağıyla saldırdı
- Firari cinayet zanlısı gizli bölmede yakalandı
- Yurttaşlar yağ için adeta birbirini ezdi!
- Kadın futbolculardan MHP'li başkana protesto
- Çatıdan düşen buz kütlesinden son anda kurtuldu
- Habertürk muhabirinin İngilizce röportajı gündem oldu
En Çok Okunan Haberler
- 4. kattan 1. katın balkonuna düştü
- Antalya Maratonu'nda kazananlar belli oldu
- Harry Potter oyuncusu hastaneye kaldırıldı
- 'Uçuş yasağı kararı alan savaşta taraf olur!'
- Piknik yapmak için çıktıkları dağda kayboldular
- Mesut Özil, Fenerbahçe'de kalacak mı?
- Merih Demiral'dan olay paylaşım! İtalya'yı salladı
- Köpekten kaçarken kamyon çarptı: Kritik saatler
- Gültekin Uysal yeniden DP genel başkanı seçildi
- Bakanlıktan koruma alanlarıyla ilgili açıklama