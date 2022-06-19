17 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda ikinci olduk
17 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Kadın milli takımı toplam 7 madalya ile Avrupa ikincisi oldu.
Romanya'da düzenlenen 17 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda mücadele eden kadın milli sporcular ikinci gün 4 gümüş 1 bronz madalya kazandı.
Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Bükreş'te düzenlenen şampiyonada kadın milli takımı, toplamda kazandığı 7 madalya ile Avrupa ikincisi oldu.
Bugünkü müsabakalarda 53 kiloda finalde mücadele eden Sevim Akbaş, Ukraynalı Mariia Yefremova'ya, 61 kiloda İlayda Cin Romanyalı Sabina Nicoleta Pehtache'e, 40 kiloda Yağmur Karabacak Romanyalı Bianca Mariana Lancau'ya, 49 kiloda Ayşe Erkan Ukraynalı Nadiia Sokolovska'ya mağlup olarak gümüş madalya kazandı. 49 kiloda mücadele eden Şevval Çayır ise bronz madalya elde etti.
Öte yandan serbest stilde mücadele eden erkek milli sporcular ise yarın 1 final, 2 bronz ve 1 repesaj müsabakasına çıkacak.
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