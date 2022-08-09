18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, İtalya'yı yendi

Türkiye, 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda İtalya'yı mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
09 Ağustos 2022 Salı, 00:00
18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, İtalya'yı yendi
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18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, son grup maçında İtalya'yı 63-60 yendi.

Yunanistan'ın Girit adasında düzenlenen şampiyonada A Grubu'nda yer alan milliler, üçüncü maçında İtalya ile karşılaştı.

Heraklion Üniversitesi Salonu'nda oynanan maçın ilk çeyreğini 24-18 önde kapatan İtalya, soyunma odasına 32-27 üstün gitti.

İkinci yarıda rakibinden daha iyi savunma yaparak skor üstünlüğünü ele alan Türkiye, son çeyreğine 49-42 önde girdiği mücadeleden 63-60 galip ayrıldı.

Grubu iki galibiyet ve bir yenilgiyle ikinci sırada tamamlayan Türkiye, son 16 turuna yükseldi. Milliler, bu turdaki müsabakasına 10 Ağustos Çarşamba günü çıkacak.


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