18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, İtalya'yı yendi
Türkiye, 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda İtalya'yı mağlup etti.
18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, son grup maçında İtalya'yı 63-60 yendi.
Yunanistan'ın Girit adasında düzenlenen şampiyonada A Grubu'nda yer alan milliler, üçüncü maçında İtalya ile karşılaştı.
Heraklion Üniversitesi Salonu'nda oynanan maçın ilk çeyreğini 24-18 önde kapatan İtalya, soyunma odasına 32-27 üstün gitti.
İkinci yarıda rakibinden daha iyi savunma yaparak skor üstünlüğünü ele alan Türkiye, son çeyreğine 49-42 önde girdiği mücadeleden 63-60 galip ayrıldı.
Grubu iki galibiyet ve bir yenilgiyle ikinci sırada tamamlayan Türkiye, son 16 turuna yükseldi. Milliler, bu turdaki müsabakasına 10 Ağustos Çarşamba günü çıkacak.
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