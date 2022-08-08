Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Merve Uygül'ü kadroya kattı

Galatasaray Kadın Basketbol Kulübü, Merve Uygül'ü renklerine bağladığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
08 Ağustos 2022 Pazartesi, 17:55
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Merve Uygül'ü kadroya kattı
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Galatasaray Kulübü, kadın basketbol takımına Merve Uygül'ün transfer edildiğini duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'mız, 2022-2023 sezonu transfer çalışmalarını 2017-2018 sezonunda FIBA Avrupa Kupası şampiyonluğu yaşayan kadromuzda da yer alan tecrübeli oyun kurucu Merve Uygül ile 1 yıllık sözleşme imzalayarak sürdürdü. Merve Uygül'e 'Büyük Galatasaray ailesine yeniden hoş geldin.' der, sağlıklı ve başarılarla dolu bir sezon dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Merve Uygül, geçen sezonu Aydın Gençlik ve Spor Kulübünde tamamlamıştı.


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