Galatasaray Kadın Basketbol Takımı Devran Tanaçan'ı kadrosuna kattı

08 Ağustos 2022 Pazartesi, 22:22

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, tecrübeli pivot Devran Tanaçan'ı transfer etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "2022-2023 sezonu transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'mız yerli oyuncu kadrosunu 1.96 metre boyundaki uzun oyuncu Devran Tanaçan ile güçlendirdi. 2021-2022 sezonunda Almanya'nın GISA Lions SV Halle takımında forma giyen uzun oyuncu Devran Tanaçan'a, 'Büyük Galatasaray ailesine yeniden hoş geldin.' diyor, sağlıklı ve başarılarla dolu bir sezon dileriz" denildi.

Kariyerine Fenerbahçe altyapısında başlayan 35 yaşındaki basketbolcu, 2005-2009 sezonlarında NCAA'de Colorado State Üniversitesi'nde oynadıktan sonra 2012-2013 sezonuna kadar Fenerbahçe forması giydi. 2013'te Edremit Belediyespor'a transfer olan Devran, 2016-2019 sezonlarını Hatay Büyükşehir Belediyespor'da geçirdi.

2019'da yurt dışında gitmeyi tercih eden Devran Tanaçan, önce Portekiz'in CAB Madeira takımına ardından da Romanya temsilcisi Olimpia CSU Braşov'a transfer oldu. Sonrasında Türkiye'ye 2 sezon oynayacağı Antalya 07 Basketbol'a transfer olarak dönen Devran, geçen sezon başında yeniden yurt dışına açılarak Almanya takımlarından GISA Lions SV Halle'ye imza attı.

Devran Tanaçan, Alman ekibinde oynadığı 23 maçta 3.2 sayı, 2.5 ribaunt ortalamalarıyla mücadele etti.