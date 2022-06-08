18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın Akdeniz Oyunları aday kadrosu açıklandı
18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın 25 Haziran-5 Temmuz'da Cezayir'de katılacağı 19. Akdeniz Oyunları'nın aday kadrosu belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Oran kentinde düzenlenecek oyunlarda ay-yıldızlı ekip, B Grubu'nda İtalya, Portekiz ve Yunanistan ile mücadele edecek. Gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar, bir üst tura yükselecek.
Teknik direktör Mehmet Hacıoğlu yönetimindeki milli takımın aday kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:
Kaleciler: Serhat Öztaşdelen (Altınordu), Jankat Yılmaz (Galatasaray)
Defans: Eren Tunalı (Bursaspor), Emir Ortakaya (Fenerbahçe), Emir Tintiş (Galatasaray), Mehmet Enes Gülalan (Karşıyaka), Yaşar Kavas (Konyaspor), Ali Şahin Yılmaz (Trabzonspor)
Orta saha: Sami Satılmış (Altınordu), Ulusoy Mert Kabasakal (Gençlerbirliği), Teoman Gündüz (Hertha BSC), Mehmet Ali Büyüksayar (Konyaspor), Devran Şenyurt (SV Höngg), Muhammed Mustafa Pınarcı (Trabzonspor)
Forvet: Habib Biçer (Bodrumspor), Melih Bostan (Fenerbahçe), Yunus Emre Kefeli (Modafen), Ali Kılıç (Yılport Samsunspor)
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