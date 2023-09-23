18 Yaş Altı Türkiye Takımlar Şampiyonası'nı, İstanbul Tenis Eğitim Spor Kulubü 2. tamamladı
Soul Entertainment Group'ta düzenlenen 18 Yaş Altı Türkiye Takımlar Şampiyonası'nı, İstanbul Tenis Eğitim Spor Kulubü ikinci tamamladı.
18-22 Eylül tarihleri arasında Soul Entertainment Group'ta düzenlenen 18 Yaş Altı Türkiye Takımlar Şampiyonası sona erdi.
İstanbul Tenis Eğitim Spor Kulübü, şampiyonada ikinci oldu.
Dereceye giren sporculara ödüllerini Türkiye Tenis Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Okumuş ve Soul Entertainment Group Genel Müdürü Mustafa Aksoylu takdim etti.
Erkeklerde dereceye giren takımlar:
Şampiyon-MEGASARAY SPOR KULÜBÜ
İkinci-İSTANBUL TENİS EĞİTİM SPOR KULUBÜ
Üçüncü-ENKA SPOR KULÜBÜ
Dördüncü-TED SPOR KULÜBÜ
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