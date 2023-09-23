18 Yaş Altı Türkiye Takımlar Şampiyonası'nı, İstanbul Tenis Eğitim Spor Kulubü 2. tamamladı

Soul Entertainment Group'ta düzenlenen 18 Yaş Altı Türkiye Takımlar Şampiyonası'nı, İstanbul Tenis Eğitim Spor Kulubü ikinci tamamladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.09.2023 - 09:56
18 Yaş Altı Türkiye Takımlar Şampiyonası'nı, İstanbul Tenis Eğitim Spor Kulubü 2. tamamladı
Abone Ol google-news

18-22 Eylül tarihleri arasında Soul Entertainment Group'ta düzenlenen 18 Yaş Altı Türkiye Takımlar Şampiyonası sona erdi.

İstanbul Tenis Eğitim Spor Kulübü, şampiyonada ikinci oldu. 

Dereceye giren sporculara ödüllerini Türkiye Tenis Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Okumuş ve Soul Entertainment Group Genel Müdürü Mustafa Aksoylu takdim etti.

Erkeklerde dereceye giren takımlar:

Şampiyon-MEGASARAY SPOR KULÜBÜ

İkinci-İSTANBUL TENİS EĞİTİM SPOR KULUBÜ

Üçüncü-ENKA SPOR KULÜBÜ

Dördüncü-TED SPOR KULÜBÜ


Player Alanı
İstanbul Tenis Eğitim Spor Kulubü 18 Yaş Altı Türkiye Takımlar Şampiyonası tenis

İlgili Haberler

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, ilk kez bir WTA turnuvasında finale yükseldi

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, ilk kez bir WTA turnuvasında finale yükseldi
Van'da tenis turnuvası tamamlandı

Van'da tenis turnuvası tamamlandı
ABD Açık'ta seribaşı tenisçiler ilk turda elendi

ABD Açık'ta seribaşı tenisçiler ilk turda elendi

En Çok Okunan Haberler