Milli tenisçi Zeynep Sönmez, ilk kez bir WTA turnuvasında finale yükseldi

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Slovenya'da düzenlenen WTA 125 turnuvasında finale yükselerek, kariyerinde bir ilki başardı.

AA
Yayınlanma: 16.09.2023 - 16:40
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, ilk kez bir WTA turnuvasında finale yükseldi
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Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Zeynep, başkent Lübliyana'da gerçekleştirilen organizasyonun yarı finalinde ev sahibi ülkeden dünya 87 numarası Tamara Zidansek'le karşılaştı.

Rakibini 6-2 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenen Zeynep, profesyonel kariyerinde ilk kez bir WTA turnuvasında adını finale yazdırdı.

Zeynep, Rumen Miriam Bulgaru-İspanyol Marina Bassols Ribera müsabakasının galibiyle finalde karşı karşıya gelecek.


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Zeynep Sönmez WTA Slovenya

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