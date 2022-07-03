19. Akdeniz Oyunları’nda Oğuzhan Tüzün altın madalya kazandı
19. Akdeniz Oyunları’nda milli sporcu Oğuzhan Tüzün, atıcılık erkekler trap disiplininde altın madalya kazanmayı başardı.
Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda atıcılık branşında milli sporcu Oğuzhan Tüzün, altın madalya kazandı.
Oran kentindeki organizasyonda trap erkekler kategorisinde müsabakalar yapıldı.
Oğuzhan Tüzün, finalde 29 puan atarak altın madalyanın sahibi oldu.
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