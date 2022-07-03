19. Akdeniz Oyunları’nda Oğuzhan Tüzün altın madalya kazandı

19. Akdeniz Oyunları’nda milli sporcu Oğuzhan Tüzün, atıcılık erkekler trap disiplininde altın madalya kazanmayı başardı.

cumhuriyet.com.tr
03 Temmuz 2022 Pazar, 19:17
19. Akdeniz Oyunları’nda Oğuzhan Tüzün altın madalya kazandı
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Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda atıcılık branşında milli sporcu Oğuzhan Tüzün, altın madalya kazandı.

Oran kentindeki organizasyonda trap erkekler kategorisinde müsabakalar yapıldı.

Oğuzhan Tüzün, finalde 29 puan atarak altın madalyanın sahibi oldu.


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