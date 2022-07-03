Trezeguet, Trabzonspor için İstanbul'da
Süper Lig ekibi Trabzonspor, Mısırlı yıldız Trezeguet'nin transferinde sona yaklaştı. Trezeguet'nin transfer için İstanbul'a geldiği öğrenildi.
Stryger Larsen, Eren Elmalı, Doğucan Haspolatlı ve Stefano Denswil'i renklerine bağlayan Trabzonspor, 5. transferini Trezeguet'yi alarak yaptı. Kıran kırana geçen pazarlıkların ardından oyuncu tarafını ikna eden Bordo-Mavililer, Aston Villa'yla da bonservis için anlaşmaya vardı.
İSTANBUL'A GELDİ
Rakamın 3.5 milyon Euro civarında olması ve taksitli şekilde ödenmesi bekleniyor. Mısırlı yıldıza ise 1.5 milyon Euro'su garanti olmak üzere, bonuslarla 2.2 milyon Euro bandında bir ücret verilecek. 3 artı 1 yıllık kontrat yapılacak olan Trezeguet, İstanbul'a geldi. Yıldız futbolcu, sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmenin altına imza atacak.
"KULÜBÜN KALİTESİ ETKİLİ OLDU"
Öte yandan İstanbul'a gelmesinin ardından, havalimanında kısa bir açıklama yapan Mısırlı yıldız, "Çok mutlu oldum. Tekrar şampiyonluklar yaşamak istiyorum. Trabzonspor'un çok iyi futbolcuları ve çok iyi bir hocası var. Trabzonspor'a gelmemde kulübün kalitesi etkili oldu" dedi.
Geçen yıl olduğu gibi transferde hızlı davranan, daha önemlisi nokta atışı takviyeler yapan Karadeniz ekibi, teknik direktör Abdullah Avcı'nın öncelik olarak belirlediği isimleri takıma kazandırıyor. Trezeguet de kanat transferinde listenin ilk sırasındaydı. Nwakaeme'nin ardından bu bölgeye garanti takviye talep eden Avcı, Süper Lig tecrübesi de olan 27 yaşındaki yıldızı mutlaka takımda görmek istediğini yönetime iletmişti.
Video Haberler
- Motosikleti yüzüstü yatıp kullandı
- Şehir hatları vapuru Karaköy iskelesine çarptı: 7 yaralı
- Busenur'un ölümündeki acı ayrıntı
- Komşuda 3 büyük deprem: Ölü ve yaralılar var
- 'Jelibon rezervi'ne garip yanıtlar
- 6 ay sonra yurda döndü, şoke oldu: 'Hayır, olamaz'
- Beyoğlu'nda feci olay: Fransız turist 8. kattan düştü
- Yakayı işte böyle ele verdi
- Yardımına itfaiye ekipleri yetişti
- Kurtulmak için kendilerini kilitlediler
En Çok Okunan Haberler
-
- Peker'den şimdi de 'Sarıgül' paylaşımı
- Saray'daki ziyafet yargıya taşındı
- 'Jelibon rezervi'ne garip yanıtlar
- Hayat pahalılığına karşı sokağa çıktılar!
- Valilik açıkladı: Denize girmek 3 gün yasaklandı
- Asgari ücretteki artış halaylarla kutlandı
- Komşuda 3 büyük deprem: Ölü ve yaralılar var
- Havalimanında inanılmaz rakamlar!
- 'Kime gitti, kim aldı? İn midir, cin midir?'
- Memur zammı için kritik gün