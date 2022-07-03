Trezeguet, Trabzonspor için İstanbul'da

03 Temmuz 2022 Pazar, 09:24

Stryger Larsen, Eren Elmalı, Doğucan Haspolatlı ve Stefano Denswil'i renklerine bağlayan Trabzonspor, 5. transferini Trezeguet'yi alarak yaptı. Kıran kırana geçen pazarlıkların ardından oyuncu tarafını ikna eden Bordo-Mavililer, Aston Villa'yla da bonservis için anlaşmaya vardı.

İSTANBUL'A GELDİ

Rakamın 3.5 milyon Euro civarında olması ve taksitli şekilde ödenmesi bekleniyor. Mısırlı yıldıza ise 1.5 milyon Euro'su garanti olmak üzere, bonuslarla 2.2 milyon Euro bandında bir ücret verilecek. 3 artı 1 yıllık kontrat yapılacak olan Trezeguet, İstanbul'a geldi. Yıldız futbolcu, sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmenin altına imza atacak.

"KULÜBÜN KALİTESİ ETKİLİ OLDU"

Öte yandan İstanbul'a gelmesinin ardından, havalimanında kısa bir açıklama yapan Mısırlı yıldız, "Çok mutlu oldum. Tekrar şampiyonluklar yaşamak istiyorum. Trabzonspor'un çok iyi futbolcuları ve çok iyi bir hocası var. Trabzonspor'a gelmemde kulübün kalitesi etkili oldu" dedi.

Geçen yıl olduğu gibi transferde hızlı davranan, daha önemlisi nokta atışı takviyeler yapan Karadeniz ekibi, teknik direktör Abdullah Avcı'nın öncelik olarak belirlediği isimleri takıma kazandırıyor. Trezeguet de kanat transferinde listenin ilk sırasındaydı. Nwakaeme'nin ardından bu bölgeye garanti takviye talep eden Avcı, Süper Lig tecrübesi de olan 27 yaşındaki yıldızı mutlaka takımda görmek istediğini yönetime iletmişti.