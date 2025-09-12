1907 Fenerbahçe Derneği’nden Türk voleybolunda tarihi adım

1907 Fenerbahçe Derneği ayrıca, bu yatırımı daha kurumsal bir yapı altında yürütmek amacıyla 1907 Voleybol Sportif Hizmetler A.Ş.’yi kurdu. Şirket, Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı’na uluslararası ölçekte değer kazandırmayı ve Türk voleybolunun marka gücünü dünyada daha ileriye taşımayı hedefliyor.

TÜRK VOLEYBOLUNDA YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR

1907 Fenerbahçe Derneği’nin bu tarihi girişimi, Türk voleybolunun Avrupa’daki konumunu güçlendirirken, Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı için de güçlü bir altyapı oluşturuyor. cONSOLİNİ Volley 1907, hem genç yetenekler için bir gelişim merkezi olacak hem de Türk sporunun uluslararası marka değerine katkı sağlayacak.

“ULUSLARARASI İŞ BİRLİKLERİ İÇİN YENİ BİR KAPI ARALANIYOR”

1907 Fenerbahçe Derneği’nin gerçekleştirmiş olduğu bu iş birliğinin önemine dikkat çeken Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Hulusi Belgü, “cONSOLİNİ Volley 1907 ile kadın voleybolunda uluslararası iş birlikleri için yeni bir kapı aralanıyor. Bu adım, Fenerbahçe’nin sadece Türkiye’de değil, dünyada da voleybolun öncülerinden biri olma iddiasını güçlendiriyor. Kulübümüz için sportif başarıların yanı sıra marka değerimizi uluslararası ölçekte yükseltecek, genç oyuncularımıza farklı bir gelişim fırsatı sunacak çok yönlü bir adım olacak. Fenerbahçe Spor Kulübü’nün vizyonunu genişleten, Türk voleybolunu dünyada daha görünür kılacak bu girişim sebebiyle 1907 Fenerbahçe Derneği’ne ve emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum” dedi.

“FENERBAHÇE’NİN GELECEĞİNE YÖNELİK PROJELER GELİŞTİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Konuya ilişkin açıklama yapan 1907 Fenerbahçe Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Rıfat Perahya ise şunları söyledi: “Biz 1992 yılında 50 iş insanı tarafından kurulan ve o günden bugüne Fenerbahçe sayısız hizmetlerde bulunmuş bir derneğiz. Kurulduğumuz günden bugüne hiçbir beklentimiz olmadan Fenerbahçe’mize destek vermek, geleceğine yönelik projeler geliştirmek için çabaladık. Yine bu doğrultuda hayata geçirdiğimiz cONSOLİNİ Volley 1907 projesi, yalnızca Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı için değil, Türk voleybolunun tamamı için tarihi bir dönüm noktasıdır. Bu iş birliği, genç sporcularımıza Avrupa’nın en üst seviyelerinde kendilerini geliştirme fırsatı sunarken, kulübümüzün uluslararası gücünü de artıracak. Fenerbahçe’nin gücü, taraftarımızın inancı ve spora olan bitmeyen tutkusuyla büyüyor. İtalya’da attığımız bu adım ise kulübümüzün global vizyonunun en somut göstergesidir.1907 Fenerbahçe Derneği olarak, camiamız için başarılı, yenilikçi ve sürdürülebilir projelere imza atmaya devam edeceğiz.”

“BU PROJE ALTYAPIMIZDAN YETİŞEN SPORCULAR İÇİN DE AVRUPA’YA AÇILAN BİR KÖPRÜ OLACAK”

1907 Fenerbahçe Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Barış Öztürk de “cONSOLİNİ Volley 1907 projesiyle birlikte genç oyuncularımıza Avrupa’nın en rekabetçi liglerinden biri olan İtalya Serie A’da tecrübe kazanma fırsatı sunacağız. Bu yatırım, oyuncularımızın uluslararası seviyede gelişimini hızlandırırken, altyapımızdan yetişen sporcular için de Avrupa’ya açılan bir köprü olacak. Aynı zamanda İtalyan voleybol kültürüyle kuracağımız bu etkileşim, antrenman metodolojilerinden organizasyonel yapıya kadar pek çok alanda bize know-how kazandıracak. Bu iş birliği yalnızca Fenerbahçe’nin değil, Türk voleybolunun da marka değerini yükseltecek ve ülkemize önemli kazanımlar sağlayacaktır” diye konuştu.