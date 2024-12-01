1957'den sonra bir ilk: Justin Kluivert Premier Lig tarihine geçti!
Hollanda'nın efsane futbolcusu Patrick Kluivert'ın oğlu Justin Kluivert, Wolverhampton -Bournemouth maçında attığı üç penaltı golüyle İngiltere Premier Lig'de tarihi bir başarı elde etti.
İngiltere Premier Lig'in 14. haftasında Bournemouth, deplasmanda Wolverhampton'ı 4-2 yenerken, konuk takımın hücum oyuncusu Justin Kluivert yaptığı hat-trick ile tarihe geçti.
PREMIER LİG'DE BİR İLKİ BAŞARDI
Molineux Ground Stadı'nda oynanan maçta hakem Peter Bankes, Bournemouth lehine 3 kez penaltı kararı verdi. 3, 18 ve 74. dakikalarda beyaz noktada topun başına geçen Kluivert, fire vermeden fileleri havalandırdı ve "Aynı maçta penaltıdan üst üste üç gol atan ilk futbolcu" olarak Premier Lig rekoru kırdı.
1957'DEN SONRA İLK KEZ
1992 yılında kurulan Premier Lig'in ilk 'penaltı üçlemesi'ne imza atan Hollandalı futbolcu, aynı zamanda İngiliz futbolunun en üst seviye liginde 1 Aralık 1957'den bu yana bir ilki başarmış oldu. O tarihte Manchester City, Everton'ı 6-2 yenerken Ken Barnes penaltıdan 3 gol atmayı başarmıştı.
"TARİH KİTAPLARINA GİRMEK HARİKA"
Hollanda'nın efsane futbolcusu Patrick Kluivert'ın oğlu olan Justin Kluivert, maçtan sonra verdiği röportajda Premier Lig döneminde bu başarıya ulaşan başka hiç kimsenin olmadığının hatırlatılması üzerine "Bu harika görünüyor. Tarih kitaplarına girmek harika. Bundan dolayı çok mutluyum" diye konuştu.
Spor Haberleri
- Türk teknik direktörden şoke eden hareket!
- Beşiktaşlı yıldız Gabriel Paulista ameliyat oldu!
- 1957'den sonra bir ilk: Premier Lig tarihine geçti!
- Harry Kane'den Bayern Münih'e kötü haber!
- Hasan Arat'tan denetim kuruluna başvuru!
- Fenerbahçe'de Anderson Talisca pazarlığı!
- TFF 2. Lig maçında sıra dışı olay!
- Voleybolda Galatasaray - Beşiktaş derbisi heyecanı!
- Arda Turan, Dünya Futbol Zirvesi'nde konuşmacı olacak!
- Ahmet Nur Çebi'den Hasan Arat'a sert tepki!
En Çok Okunan Haberler
-
- Esad'dan ilk açıklama!
- Belediye Başkanı'nın yeni partisi belli oldu
- İddia: Havalimanı el değiştirdi
- ORC'den dikkat çeken seçim anketi
- HTŞ ve tesadüf!
- AKP'den yeni sigara ve alkol düzenlemesi
- Carlo Ancelotti'den Arda Güler kararı!
- Gözlerini buraya dikmişler!
- Şam'dan 'karşı operasyon' mesajı!
- 'Devleti içeriden çökertiyorlar'