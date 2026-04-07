Cumhuriyet Gazetesi Logo
2 isim yer almadı... Galatasaray, Göztepe maçı kamp kadrosunu duyurdu!

2 isim yer almadı... Galatasaray, Göztepe maçı kamp kadrosunu duyurdu!

7.04.2026 16:50:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
2 isim yer almadı... Galatasaray, Göztepe maçı kamp kadrosunu duyurdu!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de Göztepe ile oynayacağı maçın kamp kadrosunu açıkladı. Sarı-kırmızılı takımda sakatlığı bulunan Gabriel Sara için son karar verildi.

Galatasaray, Süper Lig'de Göztepe ile deplasmanda oynayacağı maçın kamp kadrosunu açıkladı.

Sarı-kırmızılılarda sakatlığı nedeniyle Trabzonspor maçında forma giyemeyen Gabriel Sara, kadroya dahil edildi. Kırmızı kart cezasını tamamlayan Leroy Sane de kadroda yer aldı.

Kamp kadrosunda sakatlığı bulunan Victor Osimhen ile birlikte genç futbolcu Arda Ünyay yer almadı.

Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı, kart cezalısı olmasına rağmen Göztepe maçında takıma destek olmak için İzmir'e yolculuk etti.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Victor Osimhen fizyoterapist eşliğinde sahada koşu çalışmaları yaparken Gabriel Sara takımla birlikte çalışmalara başladı. Abdülkerim Bardakcı, kart cezalısı olmasına rağmen takımla birlikte İzmir'e yolculuk etti" ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray'ın kadrosu şu şekilde:

Image

 

İlgili Konular: #göztepe #galatasaray #Kamp Kadrosu

İlgili Haberler

Göztepe maçında forma giyemeyecekler... Galatasaray'da kritik karşılaşma öncesi 2 eksik!
Göztepe maçında forma giyemeyecekler... Galatasaray'da kritik karşılaşma öncesi 2 eksik! Trendyol Süper Lig'in 27. haftasının erteleme maçında Galatasaray, yarın Göztepe ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Galatasaray'da Victor Osimhen ve Abdülkerim Bardakcı maçta forma giyemeyecek.
Göztepe maçı öncesi... Galatasaray'da Gabriel Sara gelişmesi!
Göztepe maçı öncesi... Galatasaray'da Gabriel Sara gelişmesi! Galatasaray'da Brezilya Milli Takımı'nda yaşadığı sakatlık nedeniyle Trabzonspor karşısında görev yapamayan Gabriel Sara'nın Göztepe maçı öncesinde son durumu belli oldu.
Selçuk İnan'dan Galatasaray maçı açıklaması: 'Orada olmak için sabırsızlanıyorum'
Selçuk İnan'dan Galatasaray maçı açıklaması: 'Orada olmak için sabırsızlanıyorum' Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, 0-0 beraber kaldıkları Başakşehir maçının ardından görüşlerini aktardı.