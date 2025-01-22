2 kırmızı kart çıktı: Atletico Madrid, Bayer Leverkusen'i devirdi!
Atletico Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında kendi sahasında ağırladığı Bayer Leverkusen'i 2-1 mağlup etti.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Atletico Madrid ile Bayer Leverkusen karşı karşıya geldi. Metropolitano'daki mücadeleyi Atletico Madrid, 2-1'lik skorla kazandı.
Atletico Madrid, Pablo Barrios Rivas'ın 25. dakikada kırmızı kart görmesinin ardından 10 kişi kaldı. Leverkusen, devre bitmeden 45. dakikada Piero Hincapie'nin attığı golle soyunma odasına 1-0 ile gitti.
LEVERKUSEN DE 10 KİŞİ KALDI
10 kişilik Atletico Madrid, Julian Alvarez'in 52. dakikada attığı golle eşitliği yakaladı. Alvarez, 90'da attığı golle takımına 2-1'lik galibiyeti getirdi.
Leverkusen'de de golü atan Hincapie, 76'da kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakı.
Bu sonucun ardından Atletico Madrid, 15 puana yükseldi. Bayer Leverkusen, 12 puanda kaldı.
Şampiyonlar Ligi'nin son haftasında Atletico Madrid, Salzburg ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Bayer Leverkusen, sahasında Sparta Prag'ı konuk edecek.
Spor Haberleri
- Stuttgart 3 puanı üç golle aldı!
- 9 gollü maçta Barcelona, Benfica'yı uzatmalarda devirdi!
- 10 kişi kalan PSV 3 puanı kaptı!
- Belçika'da puanlar paylaşıldı!
- Atletico Madrid, Leverkusen'i 10 kişiyle devirdi!
- Liverpool doludizgin: 7'de 7 yaptı!
- Beşiktaş'ın konuğu Athletic Bilbao
- Nuri Şahin'den istifa sinyali!
- Fenerbahçe için İstanbul'da!
- 'Galatasaray'ın puan kaybının sebebi...'
En Çok Okunan Haberler
-
- Tanju Özcan'dan, Bakan Ersoy'a sert yanıt
- Yangında annesini arayıp helallik aldığı ortaya çıktı
- Grand Kartal Otel'den ilk açıklama!
- Otel yangınında hayatını kaybedenler kimler?
- Sözcü Yazarı Nedim Türkmen, hayatını kaybetti
- Alevlere teslim olan otelin sahibi ortaya çıktı
- 'İçeride yanmış çocuk bedenleri varken...'
- Yangının çıktığı otelde Sözcü yazarı da vardı
- İhtiyaç kredisi faizleri düştü!
- Ümit Özdağ hakkında tutuklama talebi!