2 kırmızı kart çıktı: Atletico Madrid, Bayer Leverkusen'i devirdi!

Atletico Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında kendi sahasında ağırladığı Bayer Leverkusen'i 2-1 mağlup etti.

2 kırmızı kart çıktı: Atletico Madrid, Bayer Leverkusen'i devirdi!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.01.2025 - 10:01

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Atletico Madrid ile Bayer Leverkusen karşı karşıya geldi. Metropolitano'daki mücadeleyi Atletico Madrid, 2-1'lik skorla kazandı.

Atletico Madrid, Pablo Barrios Rivas'ın 25. dakikada kırmızı kart görmesinin ardından 10 kişi kaldı. Leverkusen, devre bitmeden 45. dakikada Piero Hincapie'nin attığı golle soyunma odasına 1-0 ile gitti.

LEVERKUSEN DE 10 KİŞİ KALDI

10 kişilik Atletico Madrid, Julian Alvarez'in 52. dakikada attığı golle eşitliği yakaladı. Alvarez, 90'da attığı golle takımına 2-1'lik galibiyeti getirdi.

Leverkusen'de de golü atan Hincapie, 76'da kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakı.

Bu sonucun ardından Atletico Madrid, 15 puana yükseldi. Bayer Leverkusen, 12 puanda kaldı.

Şampiyonlar Ligi'nin son haftasında Atletico Madrid, Salzburg ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Bayer Leverkusen, sahasında Sparta Prag'ı konuk edecek.


Etiketler: #atletico madrid #Bayer Leverkusen #uefa şampiyonlar ligi

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