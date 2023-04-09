2 kırmızı kartın çıktığı maçta Bandırmaspor güldü

Yayınlanma: 09 Nisan 2023 - 18:41

Güncelleme: 09 Nisan 2023 - 18:41

TFF 1. Lig'in 31. haftasında Bandırmaspor ile Altay karşı karşıya geldi. Bandirma 17 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Bandırmaspor 2-1'lik skorla kazandı.

Bandırmaspor, 2. dakikada Atabey Çiçek ile öne geçti. Deniz Kadah, 45+6. dakikada skora eşitliği getirdi.

BANDIRMA'DA 2 KIRMIZI KART ÇIKTI

Altay'da Eren Erdoğan ve Bandırmaspor'da Giorgos Koutroubis 55. dakikada kırmızı kart gördü.

Bandırmaspor'a galibiyeti getiren golü 78. dakikada Cebio Soukou kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Bandırmaspor puanını 44'e yükseltti ve playoff umutlarını korudu. Altay ise 31 puanda kaldı.

Balıkesir temsilcisi, gelecek hafta Manisa FK'ye konuk olacak. Altay ise Altınordu ile İzmir derbisine çıkacak.