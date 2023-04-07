TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: 'Kulüplerimiz ekonomik olarak zor günler geçiriyor'

Yayınlanma: 07 Nisan 2023 - 14:57

Güncelleme: 07 Nisan 2023 - 14:57

Altınordu'nun ev sahipliğinde 22 ülkeden 72 takım ve yaklaşık bin 500 sporcunun katılımıyla düzenlenen Uluslararası 12 Yaş Altı İzmir Cup futbol turnuvası, Selçuk'taki İsmet Orhunbilge Tesisleri'nde başladı.

Turnuvanın açılışı nedeniyle düzenlenen törende konuşan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, organizasyonun tüm dünyada bir sinerji ve farkındalık yarattığını belirtti.

Mehmet Büyükekşi

Futbolda kalıcı ve istikrarlı başarılar elde etmek için çalıştıklarını, sürdürülebilir bir ekosistem oluşturmak için Futbol Akademileri Projesi'ni hayata geçirdiklerini aktaran Büyükekşi, akademilerde 6 yaşından 19 yaşına kadar tüm çocuklara ve gençlere özel eğitimler verileceğini ifade etti.

Büyükekşi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Amacımız altyapı akademilerinden yetişen futbolcuların öncelikle kendi kulüplerinin A takımına yükselmeleri, sonrasında da yurt dışına transfer olmaları. Kulüplerimiz ekonomik olarak zor günler geçiriyor. Son 3 yılda sadece 6 futbolcumuzu yurt dışına transfer edebildik. Böyle bir ortamda Futbol Akademileri Projemiz, hem kulüplerimizin hem de futbolumuzun kurtuluş reçetesidir. Ülkemizde büyük bir potansiyel, yetenek ve kaliteli oyuncular var. Marifet bu yetenekleri geliştirmekte, onları en güzel şekilde yetiştirmekte."

Tunç Soyer

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise tüm dünyadan sporcuları şehirde ağırlamaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

ORGANİZASYON KATILIMCILARI

Turnuvada Türkiye'den Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un yanı sıra, Avrupa'dan Bayern Münih, Athletic Bilbao, Juventus, PSG, Ajax, Porto gibi kulüpler de yer alıyor.

9 Nisan'da sona erecek turnuvanın ardından katılımcı ekiplerin A takım futbolcularının imzaladığı 72 forma, Altınordu ile İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından açık artırmayla satılacak ve gelir depremzedelere bağışlanacak.