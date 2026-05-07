2. Lig play-off final maçlarının hakemleri belli oldu

Nesine 2. Lig play-off final müsabakalarının hakemleri belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 9 Mayıs Cumartesi saat 17.00'de Diyarbakır Stadyumu'nda oynanacak Mardin 1969 Spor-Muşspor mücadelesinde Kadir Sağlam düdük çalacak. Sağlam'ın yardımcılıklarını Erkan Akbulut ile Mustafa Savranlar yapacak.

MEHMET TÜRKMEN ATANDI

10 Mayıs Pazar saat 19.00'da Bursa'daki Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda Muğlaspor ile Seza Çimento Elazığspor arasındaki müsabakayı ise Mehmet Türkmen yönetecek. Karşılaşmada Mehmet Emin Tuğral ve Murat Şener ise yardımcı hakem olarak görev alacak.