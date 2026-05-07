Cumhuriyet Gazetesi Logo
2. Lig play-off final maçlarının hakemleri belli oldu

2. Lig play-off final maçlarının hakemleri belli oldu

7.05.2026 13:04:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
2. Lig play-off final maçlarının hakemleri belli oldu

Nesine 2. Lig play-off final maçlarında görev alacak hakemler açıklandı.

Nesine 2. Lig play-off final müsabakalarının hakemleri belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 9 Mayıs Cumartesi saat 17.00'de Diyarbakır Stadyumu'nda oynanacak Mardin 1969 Spor-Muşspor mücadelesinde Kadir Sağlam düdük çalacak. Sağlam'ın yardımcılıklarını Erkan Akbulut ile Mustafa Savranlar yapacak.

MEHMET TÜRKMEN ATANDI

10 Mayıs Pazar saat 19.00'da Bursa'daki Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda Muğlaspor ile Seza Çimento Elazığspor arasındaki müsabakayı ise Mehmet Türkmen yönetecek. Karşılaşmada Mehmet Emin Tuğral ve Murat Şener ise yardımcı hakem olarak görev alacak.

İlgili Konular: #hakem #TFF 2’nci Lig Play-Off #TFF. 2. Lig

İlgili Haberler

Arda Turan'dan derbi sonrası hakem tepkisi: 'Aptal durumuna düşürülmekten...'
Arda Turan'dan derbi sonrası hakem tepkisi: 'Aptal durumuna düşürülmekten...' Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, Ukrayna Premier Ligi'nin 26. haftasında Dinamo Kiev'le karşılaştı. Mücadelenin ilk yarısını 1-0 geride kapatmasına rağmen maçı 2-1'lik skorla kazanan lider Shakhtar Donetsk, son 4 haftaya girilirken en yakın takipçisiyle puan farkını 10'a yükseltti. Mücadelenin sonunda Arda Turan hakem yönetimine tepki gösterdi.
Beşiktaş-Konyaspor maçının hakemi açıklandı
Beşiktaş-Konyaspor maçının hakemi açıklandı Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Beşiktaş ile Konyaspor arasında oynanacak karşılaşmanın hakemi açıklandı.
Trendyol 1. Lig play-off birinci tur maçlarında düdük çalacak hakemler açıklandı
Trendyol 1. Lig play-off birinci tur maçlarında düdük çalacak hakemler açıklandı Trendyol 1. Lig play-off birinci tur maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.