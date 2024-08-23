2 maç seyircisiz oynama cezası almıştı: Göztepe'den cezaya itiraz!
Göztepe, Fenerbahçe maçının ardından verilen iki maç seyircisiz oynama cezasına itiraz edileceğini açıkladı.
Göztepe, Fenerbahçe maçının ardından verilen iki maç seyircisiz oynama cezasına itiraz edileceğini duyurdu.
İzmir ekibinin açıklaması şu şekilde:
"Göztepe Spor Kulübü olarak, 22 Ağustos 2024 Perşembe günü açıklanan PFDK kararlarına ilişkin tüm itiraz haklarımızı kullanmak üzere gerekli çalışmalara başladığımızı kamuoyuna duyururuz."
PFDK, Fenerbahçe maçında yaşanan olaylar nedeniyle Göztepe'ye 2 maç seyircisiz oynama ve 90 Bin TL para cezası vermişti.
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