Kiralık olarak forma giymişti: Göztepe'den Mateusz Lis kararı!

Yayınlanma: 22.08.2024 - 13:55

Güncelleme: 22.08.2024 - 13:55

Geçen sezon kiralık olarak Göztepe forması giyen 27 yaşındaki kaleci Mateusz Lis, İzmir ekibi ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Southampton ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Polonyalı kaleci, artık Göztepe için ter dökecek.

31 MAÇTA FORMA GİYMİŞTİ

Göztepe'den yapılan açıklamada, "1997 doğumlu kaleci Mateusz Lis ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladık. Mateusz Lis'e Göztepe'mize yeniden hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz" denildi.

1.6 milyon Euro piyasa değeri olan Lis, kiralık döneminde 31 maçta Göztepe kalesini korumuştu. Tecrübeli kaleci, daha önce Altay formasıyla 35 maçta görev almıştı.