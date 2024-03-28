2 Nisan öncesi... Fenerbahçe'de Ali Koç'tan Ankara hamlesi!

Yayınlanma: 28.03.2024 - 12:17

Güncelleme: 28.03.2024 - 12:17

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 2 Nisan'da yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı öncesi görüşmelerine devam ediyor.

Ali Koç, çarşamba akşamı Faruk Ilgaz Tesisleri'ndeki iftarda camianın önde gelen isimleriyle bir araya geldi. Fenerbahçe'de gerçekleşen bu iftarda 2 Nisan'da yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı ve ligden çekilme gündemiyle ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.

ALİ KOÇ ANKARA'DA

Habertürk'e göre Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bugün de (perşembe) Ankara'da bir dizi görüşme gerçekleştirecek. Ali Koç'un, akşam da yargı mensuplarıyla iftarda bir araya geleceği ifade edildi.

Fenerbahçe'de ayrıca cuma günü Yüksek Divan Kurulu üyeleriyle bir toplantı gerçekleştireceği kaydedildi.