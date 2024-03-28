Fenerbahçe'nin La Liga'da yer almasına hukuki engel
İspanyol basını, Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçında yaşanan olaylar sonrası ligden çekilme kararını değerlendirdi. İspanyollar, sarı lacivertli ekibin La Liga'da yer almasının da hukuki olarak mümkün olmadığını açıkladı.
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında zirve takipçisi Fenerbahçe deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 yendi. Maçın ardından yaşanan olaylar dünya futboluna damga vurdu.
Fenerbahçe'de genel kurul kararı alındı ve kurulda ligden çekilme dahil alınabilecek aksiyonların değerlendirilebileceği açıklandı.
Bazı haber kaynaklarında Fenerbahçe'nin Jupiler Ligi, Eredivisie, Ligue 1 ve La Liga'ya başvurmayı düşündüğü ifade edildi.
LA LIGA'DA YER ALAMAZ
Marca gazetesinden Rodrigo Gonzalez, Fenerbahçe'nin neden La Liga'da yer alamayacağını yazdı.
İspanya yasalarına göre ülke dışından herhangi bir takım ulusal ve yerel liglerde boy gösteremez. Ancak bir ülke bunun dışında. Yasalara göre Andorra kulüpleri İspanya liglerinde yer alabilir.
KATALONYA BAĞIMSIZ OLURSA NE OLUR?
Dünyanın en ünlü Katalan kulübü Barcelona, Katalonya bağımsız olmadığı için La Liga'da yarışabiliyor. Ancak Katalonya'nın bağımsızlığını ilan etmesi sonrası yeni gelişmeler olabilir.
La Liga Başkanı Javier Tebas, 2017 yılında Katalonya'nın bağımsızlığını ilan etmesi halinde Barcelona'nın La Liga'da yer almayacağını açıkladı.
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