Fenerbahçe'nin La Liga'da yer almasına hukuki engel

Yayınlanma: 28.03.2024 - 07:59

Güncelleme: 28.03.2024 - 08:13

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında zirve takipçisi Fenerbahçe deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 yendi. Maçın ardından yaşanan olaylar dünya futboluna damga vurdu.

Fenerbahçe'de genel kurul kararı alındı ve kurulda ligden çekilme dahil alınabilecek aksiyonların değerlendirilebileceği açıklandı.

Bazı haber kaynaklarında Fenerbahçe'nin Jupiler Ligi, Eredivisie, Ligue 1 ve La Liga'ya başvurmayı düşündüğü ifade edildi.

LA LIGA'DA YER ALAMAZ

Marca gazetesinden Rodrigo Gonzalez, Fenerbahçe'nin neden La Liga'da yer alamayacağını yazdı.

İspanya yasalarına göre ülke dışından herhangi bir takım ulusal ve yerel liglerde boy gösteremez. Ancak bir ülke bunun dışında. Yasalara göre Andorra kulüpleri İspanya liglerinde yer alabilir.

KATALONYA BAĞIMSIZ OLURSA NE OLUR?

Dünyanın en ünlü Katalan kulübü Barcelona, Katalonya bağımsız olmadığı için La Liga'da yarışabiliyor. Ancak Katalonya'nın bağımsızlığını ilan etmesi sonrası yeni gelişmeler olabilir.

La Liga Başkanı Javier Tebas, 2017 yılında Katalonya'nın bağımsızlığını ilan etmesi halinde Barcelona'nın La Liga'da yer almayacağını açıkladı.