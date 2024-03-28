Fenerbahçe'nin La Liga'da yer almasına hukuki engel

İspanyol basını, Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçında yaşanan olaylar sonrası ligden çekilme kararını değerlendirdi. İspanyollar, sarı lacivertli ekibin La Liga'da yer almasının da hukuki olarak mümkün olmadığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.03.2024 - 07:59
Fenerbahçe'nin La Liga'da yer almasına hukuki engel
Abone Ol google-news

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında zirve takipçisi Fenerbahçe deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 yendi. Maçın ardından yaşanan olaylar dünya futboluna damga vurdu.

Fenerbahçe'de genel kurul kararı alındı ve kurulda ligden çekilme dahil alınabilecek aksiyonların değerlendirilebileceği açıklandı.

Bazı haber kaynaklarında Fenerbahçe'nin Jupiler Ligi, Eredivisie, Ligue 1 ve La Liga'ya başvurmayı düşündüğü ifade edildi.

LA LIGA'DA YER ALAMAZ

Marca gazetesinden Rodrigo Gonzalez, Fenerbahçe'nin neden La Liga'da yer alamayacağını yazdı.

İspanya yasalarına göre ülke dışından herhangi bir takım ulusal ve yerel liglerde boy gösteremez. Ancak bir ülke bunun dışında. Yasalara göre Andorra kulüpleri İspanya liglerinde yer alabilir.

KATALONYA BAĞIMSIZ OLURSA NE OLUR?

Dünyanın en ünlü Katalan kulübü Barcelona, Katalonya bağımsız olmadığı için La Liga'da yarışabiliyor. Ancak Katalonya'nın bağımsızlığını ilan etmesi sonrası yeni gelişmeler olabilir.

La Liga Başkanı Javier Tebas, 2017 yılında Katalonya'nın bağımsızlığını ilan etmesi halinde Barcelona'nın La Liga'da yer almayacağını açıkladı.


fenerbahçe haberleri la liga haberleri trabzonspor haberleri

İlgili Haberler

Fenerbahçe'de Levent Mercan gelişmesi!

Fenerbahçe'de Levent Mercan gelişmesi!
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan 2 Nisan çağrısı: 'Bu günün bir ikincisi olmamalı'

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan 2 Nisan çağrısı: 'Bu günün bir ikincisi olmamalı'
Rusya'dan Fenerbahçe açıklaması: 'Gürültü çıkaracak ve...'

Rusya'dan Fenerbahçe açıklaması: 'Gürültü çıkaracak ve...'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Nuri Bilge Ceylan'dan çok konuşulacak açıklama: 'Belki de artık hiç film çekmem'

Nuri Bilge Ceylan'dan çok konuşulacak açıklama: 'Belki de artık hiç film çekmem'
Motosiklet kazasında hayatını kaybeden gencin organları, 5 hastaya yeni bir şans veriyor

Motosiklet kazasında hayatını kaybeden gencin organları, 5 hastaya yeni bir şans veriyor
Erdal Beşikçioğlu kızının film galasına katıldı

Erdal Beşikçioğlu kızının film galasına katıldı
Sandık Kokusu’nun Karsu’su Özge Özpirinçci imaj değiştirdi!

Sandık Kokusu’nun Karsu’su Özge Özpirinçci imaj değiştirdi!
Sosyal medyadan sızdırılmıştı: TFF, MHK toplantısının tamamını yayımladı!

Sosyal medyadan sızdırılmıştı: TFF, MHK toplantısının tamamını yayımladı!
Eski Trabzonsporludan Erol Bulut’a övgü: ‘Onu takımda tutmalılar’

Eski Trabzonsporludan Erol Bulut’a övgü: ‘Onu takımda tutmalılar’
WhatsApp kullanıcılarına acil uyarı: 'Her adımınızı izliyorlar...'

WhatsApp kullanıcılarına acil uyarı: 'Her adımınızı izliyorlar...'
Lapseki açıklarında tekne karaya oturdu!

Lapseki açıklarında tekne karaya oturdu!