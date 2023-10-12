Chelsea'dan Nijeryalı yıldız için çılgın teklif!
İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'nin, İtalya 1. Futbol Ligi'nde (Serie A) Napoli forması giyen Victor Osimhen'i ara transfer döneminde kadrosuna katmak için 140 milyon Euro'yu gözden çıkardığı ileri sürüldü.
Transferlere 1 milyar Euro'dan fazla para harcayan Chelsea, gözünü Napoli'nin yıldızı Victor Osimhen'e dikti.
ESPN'de yer alan habere göre Chelsea'nin sahipleri Ted Boehly ve Clearlake Capital, ara transfer döneminde Osimhen için gereken yatırımı yapma kararı aldı. Haberde Londra ekibinin, bu transfer için yoğun mesai harcayacağı ifade edildi.
Napoli'nin, Victor Osimhen için 140 milyon Euro bonservis bedeli belirlediği ileri sürüldü. Premier Lig ekibinin bu bedeli ödeyerek transferi bitirmek istediği kaydedildi.
VICTOR OSIMHEN'İN KARİYERİ
Wolfsburg ile 2017'de Avrupa'ya adım atan Osimhen, 2019'da 3.5 milyon Euro bonservis bedeliyle, 1.5 sezon kiralık oynadığı Charleroi'ye transfer oldu. Aynı yaz içerisinde 22.4 milyon Euro karşılığında Lille'ye geçti.
Lille'deki başarılı performansının ardından Osimhen, 75 milyon Euro karşılığında Napoli'ye geçti. Osimhen, Napoli'nin 32 yıl sonra gelen şampiyonluğuna 32 maçta 26 golle önemli katkı sağladı.
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