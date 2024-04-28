2 yıl aranın ardından döndüler: Süper Lig'e yükselen 2. takım belli oldu!

Trendyol 1. Lig'de Göztepe, sahasında ağırladığı Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup etti ve 2 yıl aranın ardından yeniden Süper Lig'e yükseldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.04.2024 - 18:05
2 yıl aranın ardından döndüler: Süper Lig'e yükselen 2. takım belli oldu!
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Trendyol 1. Lig'de Göztepe, sahasında Gençlerbirliği ile karşılaştı.

Mücadele 2-0 Göztepe lehine sona erdi.

Galibiyet golleri 77. dakikada Fıratcan Üzüm ve 902. dakikada Lundqvist'ten geldi. 

2 YIL ARADAN SONRA SÜPER LİG'DE 

Göztepe 2021/2022 sezonunda Süper Lig'e veda etmesinden 2 yıl sonra yeniden Türk futbolunun en yüksek lig seviyesine döndü. 

Daha önce Eyüpspor'un Süper Lig'i garantilemesiyle lige çıkacak 2 takım belli oldu. Trendyol Süper Lig'e yükselecek 3. takım play-off mücadelesinin ardından belli olacak. 


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