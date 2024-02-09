Altaylı futbolculara para göstermişti: Göztepeli taraftarın cezası belli oldu!

TFF 1. Lig'in 21. haftasında kendi sahasında Altay'ı konuk eden Göztepe, karşılaşmadan 4-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı. Derbide bir Göztepe taraftarının Altaylı oyunculara para göstermesi gündem olmuştu. Göztepeli fanatiğe para cezası verildiği öğrenildi.

DHA
Yayınlanma: 09.02.2024 - 16:06
Altaylı futbolculara para göstermişti: Göztepeli taraftarın cezası belli oldu!
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TFF 1'inci Lig'de geçen hafta oynanan Göztepe-Altay derbisinde Göztepeli bir fanatiğin ligde mali olarak zor durumda olup altyapı ağırlıklı kadrosu kalan Altaylı genç oyunculara elindeki parayı gösterip, "Gel harçlık vereyim. Batıyorsunuz, harçlık yaparsınız. Kahvaltı yaparsınız. Beter olun" sözlerini sarf etmesi cezasız kalmadı.

GÖZTEPELİ FANATİĞE PARA CEZASI

Sosyal medyada yayınlanınca yankı uyandıran görüntüler sonrası Göztepeli holigana kişilik haklarına saldırıdan 22 bin TL para cezası verildiği öğrenildi.

Söz konusu kişiye 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun gereğince ise henüz bir ceza verilmediği belirtildi.


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