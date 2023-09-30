Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al Hilal liderliği kaptı

Suudi Arabistan Pro Ligi karşılaşmasında Al-Hilal sahasında konuk ettiği Al-Shabab'ı mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.09.2023 - 00:11
Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al Hilal liderliği kaptı
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Suudi Arabistan Pro Ligi 8. hafta karşılaşmasında Al-Hilal evinde konuk ettiği Al-Shabab'ı 2-0 mağlup etmeyi başardı.

Al-Hilal'e galibiyeti getiren golleri 68. dakikada Kalidou Koulibaly ve 76. dakikada Aleksandar Mitrovic kaydetti.

Ayrıca Neymar 37. dakikada kullandığı penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Al-Hilal bu galibiyetle beraber puanını 20'ye yükseltip liderlik koltuğuna otururken, Al-Shabab 8 puanda kaldı.

Al-Hilal bir sonraki karşılaşmasında deplasmanda Al-Akhdoud'a konuk olurken, Al-Shabab'da deplasmanda Riyadh'a konuk olacak.


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Al Hilal jorge jesus Suudi Arabistan Pro Lig

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