Takımdan gönderilmesini istediği iddia edilmişti: Neymar'dan Jorge Jesus açıklaması

Al Hilal forması giyen Neymar, teknik direktör Jorge Jesus'un takımdan gönderilmesini istediği şeklinde çıkan iddialar hakkında açıklama yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.09.2023 - 17:15
Takımdan gönderilmesini istediği iddia edilmişti: Neymar'dan Jorge Jesus açıklaması
Abone Ol google-news

Al Hilal forması giyen Neymar, takımın teknik direktörü Jorge Jesus ile ilgili çıkan haberleri yalanladı.

Brezilyalı futbolcu, Jesus'un takımdan gönderilmesini istediği şeklinde çıkan haberlerin ardından, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı ve, "Yalan. Herkes bu tür şeylere, bu tür haberlere inanmayı bırakmalı. Milyonlarca takipçiniz varken sahte haberler yayınlamaya devam edemezsiniz. Tüm saygımla sizden bunu durdurmanızı rica ediyorum, bu çok büyük bir saygısızlık" ifadelerini yazdı.

TARTIŞTILAR İDDİASI!

Neymar'ın, Jorge Jesus ile tartışma yaşadığı ve ardından 69 yaşındaki teknik adamın takımdan gönderilmesini istediği iddia edilmişti. 


Player Alanı
neymar Al Hilal jorge jesus

İlgili Haberler

Jesus ile Neymar arasında kılıçlar çekildi

Jesus ile Neymar arasında kılıçlar çekildi
Taraftarlardan Jorge Jesus'a tepki: Yollar ayrılabilir!

Taraftarlardan Jorge Jesus'a tepki: Yollar ayrılabilir!
Jesus'un takımından Neymar'a dev teklif

Jesus'un takımından Neymar'a dev teklif

En Çok Okunan Haberler