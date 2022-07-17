20 Yaş Altı Balkan Atletizm Şampiyonası sona erdi

20 Yaş Altı Balkan Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye, 17 altın, 14 gümüş, 7 bronz madalya ile birinciliği elde etti.

cumhuriyet.com.tr
17 Temmuz 2022 Pazar, 22:17
20 Yaş Altı Balkan Atletizm Şampiyonası sona erdi
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Denizli'de düzenlenen 20 Yaş Altı Balkan Atletizm Şampiyonası sona erdi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Geleneksel Spor Oyunları Kompleksi ve Atletizm Sahası'nda 52'incisi düzenlenen şampiyonada sporcular kıyasıya mücadele etti. Bugün final müsabakalarıyla sona eren şampiyonada, 17 ülkeden 265 sporcu mücadele etti.

Bu yıl 52'incisi düzenlenen şampiyonada, 42 branştaki yarışmalarda Türkiye 17 altın, 14 gümüş, 7 bronz ile birinciliği elde ederken, Hırvatistan 10 altın, 4 gümüş, 3 bronzla ikinci, Romanya da 5 altın, 9 gümüş, 10 bronz ile üçüncü oldu.


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