2019'dan beri ilk kez... İtalya'da zafer Ferrari'nin!

Ferrari'nin Monakolu pilotu Charles Leclerc, İtalya'da koşulan Formula 1 sezonunun 16. yarışında damalı bayrağı ilk gören isim oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.09.2024 - 17:35
2019'dan beri ilk kez... İtalya'da zafer Ferrari'nin!
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Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 16. yarışı olan İtalya Grand Prix'sini Ferrari'nin Monakolu pilotu Charles Leclerc kazandı.

2019'DAN BERİ İLK KEZ İTALYA'DA KAZANDI

Leclerc, Monza'yı ikinci kez kazandı. Ayrıca kariyerinde de 7. kez yarışı galip bitirdi.

Öte yandan Ferrari ve Charles Leclerc, Formula 1 İtalya GP'de 2019'dan sonra ilk kez kazandı.

İtalya'da ilk 10'a giren pilotlar şu şekilde:

1. Leclerc, Ferrari

2. Piastri, McLaren

3. Norris, McLaren

4. Sainz, Ferrari

5. Hamilton, Mercedes

6. Verstappen, Red Bull

7. Russell, Mercedes

8. Perez, Red Bull

9. Magnussen, Haas

10. Albon, William


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