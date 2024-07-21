F1'de Lewis Hamilton çifte dalya yaptı: Oscar Piastri Macaristan'da bir ilki başardı!

Yayınlanma: 21.07.2024 - 18:06

Güncelleme: 21.07.2024 - 18:06

2024 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 13. ayağı olan Macaristan GP'de McLaren dublesi yaşandı.

Şampiyonayı ikinci sırada götüren Lando Norris, Macaristan GP'yi kazanan pilot olmaya 3 tur kala 6 saniye önde götürürken yerini Oscar Piastri'ye verdi ve yarışı ikinci sırada bitirdi.

KARİYERİNDE BİR İLKİ YAŞADI

Oscar Piastri, kariyerinde ilk kez Formula 1 yarışı kazandı.

Son dönemde yükselişten olan Mercedes'te 7 kez dünya şampiyonu pilot Lewis Hamilton, 3. sırada bitirdi ve podyuma çıktı. İngiliz pilot böylece kariyerindeki 200. kez podyuma çıkma başarısını gösterdi.

VERSTAPPEN-HAMİLTON ÇARPIŞMASI



Ferrari'den Charles Leclerc, yarışı 4. sırada bitirdi. Podyum savaşı verirken Hamilton ile kaza yaşayan şampiyona lideri Max Verstappen, yarışı 5. sırada bitirdi.

Yarışta ilk 10 sıra şöyle oluştu:

1. Oscar Piastri, McLaren

2. Lando Norris, McLaren

3. Lewis Hamilton, Mercedes

4. Charles Leclerc, Ferrari

5. Max Verstappen, Red Bull

6. Carlos Sainz, Ferrari

7. Sergio Perez, Red Bull

8. George Russell, Mercedes

9. Yuki Tsunoda, Visa CashApp RB

10. Lance Stroll, Aston Martin