2022 Dünya Kupası Afrika Elemeleri'ne Mostafa damgası!
İkinci tur gruplarında 5 karşılaşma yapıldı, Galatasaraylı Mostafa Libya'ya gol attı
2022 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri ikinci turunda 3 grupta 5 maç oynandı.
Galatasaray'ın Mısırlı santrforu Mostafa Mohamed, deplasmanda Libya'yı 3-0 yendikleri karşılaşmanın 45+4'üncü dakikasında fileleri havalandırdı.
Alınan sonuçlar şöyle:
A Grubu:
Burkina Faso-Cibuti: 2-0
D Grubu:
Mozambik-Kamerun: 0-1
Fildişi Sahili-Malavi: 2-1
F Grubu:
Gabon-Angola: 2-0
Libya-Mısır: 0-3
Video Haberler
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- 7 milyon gurbetçi endişe içinde
- İşte Erdoğan'ın yerine geçebilecek isim
- Dev Güneş fırtınası bugün Dünya'yı vuracak!
- DSÖ'den Sinovac açıklaması
- Kavcıoğlu konuştu, dolar fırladı!
- Tarihi rekor: Dolar 9 lira!
- Öğrenci servisi devrildi
- Gaziantep’e havan saldırısı
- Ahmet Mümtaz Taylan'dan gönderme
- Altın yatırımcısını üzecek tahmin