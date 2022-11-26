2022 FIFA Dünya Kupası Fransa - Danimarka maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

26 Kasım 2022 Cumartesi, 10:04

Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele eden Fransa ile Danimarka, D Grubu'ndaki ikinci maçlarında cumartesi günü rakip olacak.

İlk maçında Avustralya'yı 4-1 mağlup eden Fransa liderliğe yükselirken, Danimarka ise Tunus ile golsüz berabere kaldı.

Fransa bu karşılaşmayı da kazanarak gruptan çıkmayı garantilemek ve liderliğini sürdürmek istiyor. Danimarka ise ilk galibiyetini alarak rakibini geride bırakmanın peşinde.

Avustralya ile oynanan karşılaşmada ön çapraz bağları kopan Fransız savunma oyuncusu Lucas Hernandez, turnuvayı kapatmıştı.

D Grubu'nda günün diğer maçında ise Tunus ile Avustralya karşı karşıya gelecek.

FRANSA - DANİMARKA MAÇI SAAT KAÇTA?

Stadyum 974'te oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek.

FRANSA - DANİMARKA MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu mücadele TRT 1 ve TRT 4K'den naklen yayımlanacak.