2022 FIFA Dünya Kupası Hırvatistan - Belçika maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nın F Grubu'nun son maçında Hırvatistan, Belçika ile karşı karşıya gelecek. 2022 FIFA Dünya Kupası Hırvatistan - Belçika maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
2022 FIFA Dünya Kupası F Grubu'nda Hırvatistan ile Belçika, son maçlarında karşı karşıya gelecek.
HIRVATİSTAN - BELÇİKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
1 Aralık Perşembe günü Ahmed bin Ali Stadı'nda oynanacak ve saat 18.00'de başlayacak mücadeleyi İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek.
HIRVATİSTAN - BELÇİKA MAÇI HANGİ KANALDA?
Kanada'nın turnuvaya veda etmesinin kesinleştiği grupta, Hırvatistan ve Fas'ın 4'er, Belçika'nın 3 puanı var.
Tur için Hırvatistan'a beraberlik de yetiyor. Mağlup olmaları halinde ise Kanada-Fas maçının sonucu önem kazanacak.
Galibiyetin Belçika'ya tur biletini getireceği maçta, beraberlik halinde Roberto Martinez'in öğrencileri Kanada'nın Fas'ı yenmesini bekleyecek. Bu durumda Belçika ile Fas'tan hangisinin son 16'ya kalacağını ise averaj belirleyecek.
İki takım arasında bugüne kadar oynanan 5 maçtan 2'sini Belçika, 1'ini ise Hırvatistan kazandı.
Video Haberler
- Yer çekiminin kafa karıştırdığı 8 yerden biri Erzurum’da
- 3’üncü yaş gününü hayata tutunduğu hastanede kutladı
- Sokakta, parkta bir an olsun sahibinin peşini bırakmıyor
- Burdur Gölü'nün tükenişi
- Kestanelerin sofralara yolculuğu başladı
- Hurda cihazların içinde altın arıyor
- El koyulan albino piton yeni yuvasında
- Korunmak için başladığı sporda milli takıma yükseldi
- Hayalindeki ‘School Bus’ ile dünya turuna çıkıyor
- 'Sıfır atık' projesine destek için 637 kilo kağıt topla
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Üç harfli' market zincirinden yanıt
- 'Kişisel ihtiyaçlarını bile parti parasından...'
- Sahte doktor Ayşe Özkiraz'ın yurt arkadaşı konuştu
- Erdoğan duyurdu: Afet bölgesi ilan edildi
- 'Zehir zıkkım olsun Erdoğan!'
- Uğur Dündar ekranlara dönüyor!
- 'Zebaniyi gülerek karşılarım'
- Katil 12 maktul 13 yaşında!
- Fazıl Say ile Ece Dağıstan boşandı
- Endişelendiren açıklama: 'Virüsler birbiriyle karıştı'