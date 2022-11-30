Hataysporlu Ruben Ribeiro için şok iddia! 'Eşine şiddetten ev hapsi cezası aldı, Türkiye'ye kaçtı'

30 Kasım 2022 Çarşamba, 09:38

Spor Toto Süper Lig'de mücadele eden Hataysporlu futbolcu Ruben Ribeiro için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Portekiz basınından A Bola'da yer alan habere göre; eşine şiddet uygulayan tecrübeli oyuncu gözaltına alındı.

RIBEIRO'YA EV HAPSİ

Mahkemeye çıkarılan 35 yaşındaki oyuncu için eşine uyguladığı şiddet sebebiyle hakkında elektronik gözetimle ev hapsi kararı verildi. Ancak ekipler, kontrol cihazını kurmak için Ribeiro'nun evine gittiğinde oyuncunun Türkiye'ye kaçtığı öğrenildi.

Tecrübeli oyuncu Hatayspor ile çıktığı 82 maçta, 3 gol ve 6 asist yapma başarısı gösterdi.