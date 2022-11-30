Konyaspor, hazırlık maçında deplasmanda Zeljeznicar'ı 2-1 yendi

30 Kasım 2022 Çarşamba, 09:29

Bosna Hersek'in köklü futbol kulüplerinden Zeljeznicar ile Arabam.com Konyaspor'un karşı karşıya geldiği hazırlık maçı, Konyaspor'un 2-1 galibiyetiyle tamamlandı.

Başkent Saraybosna'daki Grbavica Stadı'nda yapılan karşılaşmada Konyaspor'un gollerini 9. dakikada Uche Ikpeazu ve 11. dakikada Domagoj Pavicic attı.

Zeljeznicar golü 21. dakikada Haris Hajdarevic'den geldi.

Dostluk mücadelesinin ardından açıklamada bulunan Arabam.com Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, sezona verilen arada hazırlıktan öte bir mücadele olduğunu belirterek, "İki ülke arasındaki dostluk ilişkileri üst seviyede. Bunu da sporla pekiştirme adına anlamlı bir maç oldu." dedi.

Konyaspor'un Balkan kökenli oyuncularla uyumunun her zaman iyi olduğunu söyleyen Palut, "Bizim için önemli bir maçtı. İki takım için de iyi bir hazırlık karşılaşması oldu. Dönem dönem tempo yükseldi, lig maçı görünümüne büründü." diye konuştu.

Bu arada, bir dönem Zeljeznicar forması giyen Konyaspor'un iki Boşnak oyuncusu Amir Hadziahmetovic ve Ibrahim Sehic için bu akşamki dostluk mücadelesi özel bir anlam taşırken, Konyaspor takım oyuncuları karşılaşmadan önce Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı merhum Aliya İzetbegoviç'in fotoğrafının bulunduğu tişört giydi.