2022 FIFA Dünya Kupası Hırvatistan - Kanada maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Katar'da devam eden 2022 FIFA Dünya Kupası'nın F Grubu ikinci maçında Hırvatistan ile Kanada bugün karşılaşacak. 2022 FIFA Dünya Kupası Hırvatistan - Kanada maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Katar'da devam eden 2022 FIFA Dünya Kupası'nın F Grubu ikinci maçında Hırvatistan ile Kanada yarın karşılaşacak.
HIRVATİSTAN - KANADA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
27 Kasım Pazar günü Uluslararası Halife Stadı'nda oynanacak maç, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakada Uruguaylı hakem Andres Matonte düdük çalacak.
HIRVATİSTAN - KANADA MAÇI HANGİ KANALDA?
Mücadele TRT1 ve TRT 4K'den ekranlara gelecek.
Son Dünya Kupası finalisti Hırvatistan, ilk maçında Fas ile 0-0 berabere kaldı. Kanada ise Belçika'ya 1-0 mağlup oldu.
Kanada, bu karşılaşmadan da mağlup ayrılması halinde Katar 2022'ye veda edecek.
İki takım, Dünya Kupası tarihinde ilk kez rakip olacak.
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