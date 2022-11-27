2022 FIFA Dünya Kupası Hırvatistan - Kanada maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Katar'da devam eden 2022 FIFA Dünya Kupası'nın F Grubu ikinci maçında Hırvatistan ile Kanada bugün karşılaşacak. 2022 FIFA Dünya Kupası Hırvatistan - Kanada maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

cumhuriyet.com.tr
27 Kasım 2022 Pazar, 09:15
2022 FIFA Dünya Kupası Hırvatistan - Kanada maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Katar'da devam eden 2022 FIFA Dünya Kupası'nın F Grubu ikinci maçında Hırvatistan ile Kanada yarın karşılaşacak.

HIRVATİSTAN - KANADA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

27 Kasım Pazar günü Uluslararası Halife Stadı'nda oynanacak maç, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakada Uruguaylı hakem Andres Matonte düdük çalacak.

HIRVATİSTAN - KANADA MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele TRT1 ve TRT 4K'den ekranlara gelecek.

Son Dünya Kupası finalisti Hırvatistan, ilk maçında Fas ile 0-0 berabere kaldı. Kanada ise Belçika'ya 1-0 mağlup oldu.

Kanada, bu karşılaşmadan da mağlup ayrılması halinde Katar 2022'ye veda edecek.

İki takım, Dünya Kupası tarihinde ilk kez rakip olacak.


2022 FIFA Dünya Kupası Kanada Hırvatistan

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