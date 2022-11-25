2022 FIFA Dünya Kupası Hollanda - Ekvador maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
2022 FIFA Dünya Kupası A Grubu ikinci maçında Hollanda ile Ekvador bugün karşı karşıya gelecek. 2022 FIFA Dünya Kupası Hollanda - Ekvador maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
2022 FIFA Dünya Kupası A Grubu ikinci maçında Hollanda ile Ekvador karşı karşıya gelecek.
HOLLANDA - EKVADOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
25 Kasım Cuma günü Uluslararası Halife Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi Cezayirli hakem Mustapha Ghorbal yönetecek.
HOLLANDA - EKVADOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Karşılaşma TRT 1, TRT 4K ve TRT İzle'den takip edilecek.
Grup maçlarına iki takım da galibiyetle başladı. Louis van Gaal yönetimindeki Hollanda, Senegal'i Cody Gakpo ve Davy Klaassen'in golleriyle 2-0 yenerken, Ekvador ise ilk maçında Fenerbahçeli futbolcu Enner Valencia'nın golleriyle ev sahibi Katar'ı 2-0 mağlup etti.
Karşılaşmayı kazanan takım son 16 turuna kalmayı garantileyecek.
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