2022 FIFA Dünya Kupası İngiltere - İran maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

21 Kasım 2022 Pazartesi, 09:03

2022 FIFA Dünya Kupası'nda B Grubu'nun açılış maçında İngiltere ile İran kozlarını paylaşacak.



İNGİLTERE - İRAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

21 Kasım Pazartesi günü (bugün) Uluslararası Halife Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi Brezilya Futbol Federasyonundan Raphael Claus yönetecek.

İNGİLTERE - İRAN MAÇI HANGİ KANALDA?



Mücadele TRT 1'den canlı olarak yayımlanacak.

Teknik direktör Gareth Southgate yönetiminde 2018 Rusya'da yarı final, EURO 2020'de final oynayan İngiltere, şampiyonluk hedefiyle geldiği Katar'da grup maçlarına kayıpsız başlamanın hesaplarını yapıyor.

İran Milli Takımı'nın başına üçüncü kez geçen Carlos Queiroz, Brezilya 2014 ve Rusya 2018'in ardından Katar 2022'de de İran'la başarı arayacak.



