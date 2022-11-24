2022 FIFA Dünya Kupası İsviçre - Kamerun maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Katar'ın ev sahipliği yaptığı 2022 Dünya Kupası'nda G Grubu ilk maçında İsviçre ile Kamerun, tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek. 2022 FIFA Dünya Kupası İsviçre - Kamerun maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
2022 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. G Grubu maçında İsviçre ile Kamerun mücadele edecek İki ülke, tarihlerinde ilk kez karşıya gelecek.
İSVİÇRE - KAMERUN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
24 Kasım Perşembe günü Al Janoub Stadı'nda oynanacak ve Arjantinli hakem Facundo Tello'nun düdük çalacağı G Grubu mücadelesi, saat 13.00'te başlayacak.
İSVİÇRE - KAMERUN MAÇI HANGİ KANALDA?
Karşılaşma TRT 1'den canlı yayımlanacak.
İSVİÇRE 12. ŞAMPİYONASINDA
Daha önce Dünya Kupası finallerine 11 kez katılan (1934, 1938, 1950, 1954, 1962, 1966, 1994, 2006, 2010, 2014 ve 2018) İsviçre, turnuvanın deneyimli takımları arasında bulunuyor.
Son olarak 1954'te çeyrek finale yükselebilen İsviçre, 2006, 2014 ve 2018'de adını son 16 takım arasına yazdırmıştı.
Dünya Kupası'nda çıktığı 37 karşılaşmada 12 galibiyet, 8 beraberlik ve 17 yenilgi alan İsviçre, bu karşılaşmalarda 50 gol atıp, kalesinde 64 gol gördü.
KAMERUN 8. TURNUVASINA BAŞLIYOR
Kamerun Milli Takımı, Dünya Kupası'na 8. kez mücadele edecek.
Dünya Kupası tarihinde 23 maç yapan Kamerun, bu maçlardan 4'ünü kazandı, 7'sinden beraberlikle, 12'sinden mağlubiyetle ayrıldı.
Turnuvaya son olarak 2014'te katılan Kamerun, Dünya Kupası tarihi boyunca 18 gol attı, kalesinde 43 gol gördü.
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